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Chủ siêu thị xông đến căn hộ chung cư đập cửa, chửi bới

Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang xác minh video ghi lại cảnh hai người đàn ông xông đến căn hộ chung cư đập cửa, đe doạ cư dân.
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