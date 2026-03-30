Hà Nội: Chủ siêu thị xông đến căn hộ chung cư đập cửa, chửi bới hai bà lão

Sáng 30/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xông đến một căn hộ chung cư, một trong hai người có hành vi đập cửa, mắng chửi người bên trong nhà.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông (một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen) đi từ thang máy ra, sau đó tiến về phía một căn hộ. Tại hành lang, người đàn ông mặc áo trắng tỏ ra bức xúc, liên tục đập tay vào cửa.

Chủ siêu thị ở Hà Nội xông đến căn hộ chung cư đập cửa, chửi bới (Video: Sơn Nguyễn).

Khi có người mở cửa, người này liên tục chỉ tay về phía người bên trong và lớn tiếng, đồng thời nhiều lần đập mạnh vào cửa của căn hộ.

Dù người đi cùng cố gắng can ngăn, ôm kéo ra ngoài nhưng người đàn ông mặc áo trắng vẫn vùng vằng, quay lại căn hộ, tiếp tục vừa đập cửa vừa chỉ trỏ vào người bên trong nhà.

Chỉ đến khi cư dân sinh sống ở tầng 3 và bảo vệ chung cư xuất hiện, hai người đàn ông mới rời đi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 30/3, đại diện Ban quản trị chung cư 27 Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy) xác nhận và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/3.

“Camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Ban quản trị chung cư cũng đã thu thập các tài liệu, bằng chứng liên quan và chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan công an.

Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện do cư dân đã chủ động phản ánh vụ việc tới cơ quan chức năng”, đại diện ban quản trị chung cư cho biết.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương, chủ căn hộ 306, chung cư 27 Lạc Trung, bức xúc cho biết mẹ chị hiện vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc.

"Mẹ tôi vừa xuất viện, đang ở nhà nghỉ dưỡng cùng dì ruột, cả hai đều ngoài 70 tuổi. Chiều hôm xảy ra sự việc, tôi sang thăm bà, hai mẹ con đang ngồi nói chuyện bất ngờ nghe tiếng đập cửa kèm theo lời gọi lớn, hai bà kia ra đây", chị Hương kể.

Lo ngại nguy hiểm, chị Hương ngăn mẹ không mở cửa, chỉ mở lớp cửa gỗ bên trong, còn cửa sắt bên ngoài vẫn khóa.

"Vừa mở cửa ra tôi thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trước. Một người vừa chửi bới, vừa tìm cách mở cửa xông vào, người còn lại thì cố gắng can ngăn", chị cho biết.

Theo lời người con gái, người đàn ông mặc áo trắng liên tục yêu cầu "hai bà ra đây", và liên tục chửi bới, dùng những lời lẽ không hay dành cho mẹ chị.

"Người này có biểu hiện không tỉnh táo. Sau đó tôi mới biết đấy là giám đốc một siêu thị bên dưới tòa nhà", chị Hương nói.

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, chị Hương đã gửi đơn trình báo tới Công an phường Vĩnh Tuy, kèm theo đoạn clip ghi lại sự việc, phản ánh việc người đàn ông lạ mặt có dấu hiệu xâm nhập trái phép và gây mất an ninh trật tự.

"Mẹ tôi hiện rất sợ, hai cụ không dám ra ngoài một mình. Mỗi lần đi đâu tôi đều phải đưa đi. Gia đình hiện rất lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp bảo vệ để các cụ được sống an toàn trong chính ngôi nhà của mình", chị Hương chia sẻ.

Ông N.Đ.N., bảo vệ chung cư cho biết, hai người đàn ông trong sự việc là quản lý và chủ siêu thị đang thuê mặt bằng tầng 1 của chung cư kinh doanh.

Theo lời nam bảo vệ chung cư, nguyên nhân xuất phát từ việc siêu thị muốn lắp đặt cục nóng điều hòa gần lối thoát hiểm tầng 3 chung cư, nhưng không được cư dân đồng ý do lo ngại tiếng ồn và hơi nóng ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Cho rằng việc lắp đặt bị cản trở, người đàn ông đã bức xúc, dẫn đến hành vi mất kiểm soát như trong clip.

Bảo vệ chung cư cho phóng viên theo dõi camera an ninh ghi lại sự việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Chiều hôm xảy ra vụ việc, người quản lý siêu thị đi cùng giám đốc đến chung cư và đề nghị mượn thẻ thang máy lên tầng 3 kiểm tra đồng hồ nước. Ban quản trị chung cư và người quản lý siêu thị nhiều lần làm việc, quen biết lâu năm nên mới đồng ý cung cấp thẻ cho người này.

Sau khi đưa thẻ, tôi quay lại theo dõi hệ thống camera giám sát. Khi phát hiện người giám đốc siêu thị liên tục đập cửa, lớn tiếng với cư dân, tôi lập tức có mặt để can ngăn", ông N. kể.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận phản ánh và cho biết đang kiểm tra, xác minh.