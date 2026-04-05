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Chú rùa cố gắng giúp đồng loại bị lật ngửa bụng

Khi thấy một đồng loại bị lật ngửa bụng, chú rùa đã tìm mọi cách để hỗ trợ, nhưng bất thành. Cảm phục hành động nghĩa hiệp của chú rùa, người quay video đã ra tay để giúp đỡ.
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