Chú rể trẻ dành dụm 4 năm, mang 5 cây vàng làm quà cho vợ

Nghe lời mẹ dặn phải biết dành dụm, chàng trai 23 tuổi ở TPHCM kiên trì mua vàng mỗi tháng trong 4 năm. Ngày ăn hỏi, anh gây xúc động khi tặng vợ 5 cây vàng.
