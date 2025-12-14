Video
video cùng chuyên mục

Chú lợn con khiến chủ hốt hoảng vì ngủ say như chết

Chú lợn con ngủ say, không chịu động đậy dù liên tục bị tác động, khiến người chủ hốt hoảng vì tưởng rằng con vật đã chết.
Đọc thêm : Video “cách nhận diện gương 2 chiều để tránh bị theo dõi” nổi bật tuần qua