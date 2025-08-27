Video
Cho thuê ghế ngồi xem diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học

Tại đường Nguyễn Thái Học, nhiều nhà dân, cửa hàng cho thuê ghế ngồi xem diễu binh với giá 50.000-70.000 đồng/ghế, chưa tính tiền đặt cọc khoảng 150.000 đồng.