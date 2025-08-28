Mua chỗ ngồi xem diễu binh, cô gái bỏ 100.000 đồng rồi hối hận

Ngày 27/8, hàng vạn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình và khu vực trung tâm Hà Nội để theo dõi buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không khí náo nhiệt, sôi động bao trùm các tuyến phố.

Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức, tại nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng "dịch vụ cho thuê ghế, bán chỗ ngồi" để xem diễu binh. Nắm bắt tâm lý muốn có chỗ ngồi đẹp, dễ quan sát của người dân, một số hàng quán bày sẵn ghế nhựa, chiếm vỉa hè và rao bán cho người đi xem.

Dịch vụ cho thuê ghế giá 50-70.000 đồng tại đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Chị Mai (trú tại Hà Nội) kể, khoảng 13h, chị tìm được một vị trí tại ngã tư Tràng Thi - Thợ Nhuộm. Ngay lập tức có người tiếp cận, "rao" chỗ ngồi với giá 100.000 đồng. Dù thấy vô lý, chị vẫn buộc phải đồng ý bởi vỉa hè đã chật kín ghế của người bán.

"Nếu không mua thì cũng không thể ngồi lên vỉa hè bởi vì họ đã đặt các hàng ghế sẵn ở đó. Sau khi tôi mua thì có thêm 5-6 người mua nữa. Sau đó tôi nhận ra, việc mua chỗ bị vô nghĩa, bởi vì khi rào chắn dựng lên thì những người ở sau ùa lên trên chen trước mặt chúng tôi. Người bán nhận tiền xong cũng không có bất kỳ cam kết nào về việc người khác chen ngang chỗ ngồi", chị Mai nói.

Chị Mai (người khoác balo tím) trong buổi sơ duyệt (Ảnh: Thành Công).

Không chỉ trên vỉa hè, một số quán cà phê quanh tuyến phố diễu binh cũng tung dịch vụ "ghế ngồi VIP".

Anh Nguyễn Quyết cho biết: "Tại một quán trên phố Nguyễn Thái Học, chủ quán báo giá 70.000 đồng/ghế, ngồi đến hết buổi. Tiền đồ uống tính riêng".

Cho thuê ghế ngồi xem diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học (Video: Cẩm Tiên).

Trong khi đó, ở phố Lê Trực, một người đàn ông còn cho thuê ghế inox cao 50cm với giá 50.000 đồng/ghế, nhưng yêu cầu khách đặt cọc trước 150.000 đồng.

Chị Hà (sống ở Hà Nội) cho biết: "Tôi bất ngờ với dịch vụ cho thuê ghế kiểu này. Tôi cũng cân nhắc vì phải cọc 150.000 đồng. Sau khi suy nghĩ, tôi cố gắng tìm vị trí vừa tầm quan sát thay vì thuê ghế".

Sáng 27/8, tại vỉa hè bên số chẵn phố Nguyễn Thái Học (phía tường Bệnh viện Xanh Pôn), tổ công tác Công an phường Ô Chợ Dừa và Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện ông N.V.Đ. (44 tuổi, ở phường Điện Biên) đang cho thuê 10 ghế xem diễu binh với giá 20.000 đồng/ghế.

Người này sau đó bị bàn giao cho Công an phường Ba Đình để lập biên bản xử lý. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng sự kiện để trục lợi.

Ngoài việc thuê ghế, một số người dân còn than phiền về chi phí đi lại tăng cao. Anh Minh Tuấn (Hà Nội) cho biết: "Tôi đi làm về muộn, muốn tới gần Ngọc Hà thì rào chắn đã dựng. Đành thuê xe ôm công nghệ vòng ra đường Thanh Niên. Ba chuyến xe, chỉ 6-7 km mà hết 300.000 đồng".

Tình trạng bán ghế giữ chỗ xem A80 tại phố Nguyễn Thái Học (Ảnh: T.Đ.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 27/8, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đơn vị đã kịp thời xử lý, chấn chỉnh tình trạng xếp ghế giữ chỗ, bán vé vỉa hè.

"Ngay từ chiều 26/8, đơn vị đã cử các cán bộ, chiến sĩ xử lý, dẹp bỏ những trường hợp này, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hàng quán. Để đảm bảo tình trạng không tái diễn, từ 8h sáng 27/8, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã cắt cử cán bộ chốt trực", lãnh đạo Công an phường cho hay.