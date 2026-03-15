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Chó rừng rình rập, tóm gọn chim bồ câu để ăn thịt

Chó rừng là loài động vật đi săn lén lút và cơ hội. Chúng thường âm thầm tiếp cận con mồi và khi khoảng cách đủ gần, chó rừng chúng sử dụng tốc độ để lao ra kết liễu con mồi.
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