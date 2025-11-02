Video
video cùng chuyên mục

Chó phá đám màn đi săn của mèo

Mèo đang tiếp cận con mồi một cách âm thầm trước khi tung ra cú vồ quyết định, tuy nhiên, chú chó đi ngay sau đã có tình huống phá đám khiến màn đi săn trở nên thất bại.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Hổ dữ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, đe dọa người đi đường