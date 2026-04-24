Video
video cùng chuyên mục

Chó nhà cắn chết rắn hổ mang trườn vào sân vườn trong đêm

Khi phát hiện con rắn hổ mang trườn vào sân nhà trong đêm, chú chó đã dũng cảm tấn công và tiêu diệt con vật.
Đọc thêm : Hà Nội: Chó nhà dũng cảm cắn chết rắn hổ mang bảo vệ chủ