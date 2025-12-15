Video
Chó hoang châu Phi giỡn mặt linh cẩu

Dù linh cẩu có sức mạnh vượt trội so với chó hoang châu Phi, chúng vẫn phải nhịn nhục để kẻ thù liên tục tát vào mặt và xem như một món đồ chơi. Vì sao lại có điều này xảy ra?
