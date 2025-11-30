Video
video cùng chuyên mục

Chó giúp chủ đẩy xe qua đoạn đường ngập nước

Đoạn video ghi lại hình ảnh chú chó đang giúp chủ của mình đẩy chiếc ô tô qua đoạn đường bị ngập nước tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.
