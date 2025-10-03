Video
Chính quyền địa phương sơ tán hơn 200 học sinh bị ngập lụt ở Tuyên Quang

Hơn 200 học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, Vị Xuyên, Tuyên Quang được chính quyền địa phương sơ tán khỏi trường học.
