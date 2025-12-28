Video
Chim mổ mù mắt rắn độc trước khi ăn thịt

Một con chim bách thanh bụi đầu xám đã mổ mù cả hai mắt của con rắn cây boomslang, một loài rắn sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm được phân bố tại châu Phi.
