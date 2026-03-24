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Chim khổng lồ băng qua đường gây chú ý

Một đoạn video ghi lại cảnh một con chim lớn, cao gần 1m, thong thả băng qua đường tại thành phố Hunchun (tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc) vào ngày 21/3 khiến nhiều người chú ý.
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