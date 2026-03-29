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Chim công mái phớt lờ khi con trống đang tỏ tình

Trong khi chim công trống đang xòe rộng hết mức chiếc đuôi đầy màu sắc của mình để tán tỉnh, chim công mái lại thể hiện sự thờ ơ và không hề quan tâm đến hành động của con trống.
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