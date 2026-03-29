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Chim biết cách làm mềm bữa ăn trước khi nuốt

Đoạn video cho thấy một con chim sả Senegal sau khi bắt được dơi đã liên tục đập con mồi vào cành cây để làm mềm bữa ăn trước khi nuốt.
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