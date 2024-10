Sáng ngày 11/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An và Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ huy động đoàn viên ra quân làm sạch bãi biển Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Bất chấp nắng nóng gay gắt, hàng trăm chiến sĩ công an, cơ động đã chung sức dọn sạch hơn 1km bãi biển Cửa Hội – là điểm tập trung du khách ăn uống khi đến nghỉ dưỡng tại thị xã biển Cửa Lò.