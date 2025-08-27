Video
video cùng chuyên mục

Chiến sĩ đoàn khí tài giao lưu hát, check in với người dân

Chiều 27/8, hàng nghìn người dân có mặt tại đường Thanh Niên, giao lưu, ca hát, chụp ảnh cùng các chiến sĩ trong không khí hân hoa, chờ đợi đến giờ sơ duyệt.
