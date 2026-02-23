Video
video cùng chuyên mục

Chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng gây rung chuyển khắp Mexico

Bạo lực bùng phát khắp nhiều bang ở Mexico sau khi nước này phối hợp với Mỹ tiêu diệt tên trùm ma túy nguy hiểm El Mencho.
Đọc thêm : Chiến dịch nghẹt thở tìm diệt trùm ma túy khét tiếng nhất Mexico