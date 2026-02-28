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Chiến dịch tấn công của Israel vào Iran có tên là "Lá chắn của Judah"

Chiến dịch tấn công của Israel vào Iran có tên là "Lá chắn của Judah", gây cháy nổ khắp nơi, nhiều cột khói bốc cao ở thủ đô Tehran.
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