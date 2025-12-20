Video
video cùng chuyên mục

"Chiến dịch Quang Trung" ở rốn lũ Hòa Thịnh

Sau gần 20 ngày triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, nhiều ngôi nhà ở rốn lũ Hòa Thịnh đã thành hình, bảo đảm tiến độ để người dân có mái ấm mới trước Tết.
Đọc thêm : Hòa Thịnh những ngày thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"