Video
video cùng chuyên mục

Chiến đấu cơ thả mồi bẫy nhiệt ở Mazandaran để đánh lừa tên lửa Iran

Chiến đấu cơ liên quân được cho là thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời Mazandaran để đánh lừa tên lửa phòng không Iran.
Đọc thêm : Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Iran tấn công căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương