Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, trùm phường online bị bắt giữ (T/h: Hà Minh)

Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984, trú phường Trường Thi, TP Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".