Một mình đóng nhiều vai, nữ "trùm phường online" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dân trí Trần Thị Phương Thúy lập nhiều Facebook ảo tham gia "đấu phường online". Sau khi nhận tiền, Thúy tuyên bố "bể phường" và chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984) trú phường Trường Thi, thành phố Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Vinh, Trần Thị Phương Thúy lôi kéo người dùng facebook tham gia các bát phường online. Thúy tự mình đưa ra các điều kiện về số tiền tham gia đấu phường và tổ chức cho các thành viên trao đổi, đấu giá mở phát phường thông qua ứng dụng trò chuyện nhóm trên messenger.

"Trùm phường online" Trần Thị Phương Thúy tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh (Ảnh: Hà Minh).

Các "phường viên" trao đổi trên mạng xã hội, không gặp gỡ ngoài đời, cũng không biết thông tin cụ thể về các thành viên khác tham gia phường.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia phường, Thúy lập nhiều Facebook khác nhau để tham gia bát phường với tư cách thành viên. Thúy quy định mỗi thành viên phải tham gia ít nhất 2 suất phường, mỗi suất 100 triệu đồng.

Trong lần đấu phường thứ nhất, do Thúy là chủ phường nên được nhận mà không cần phải đấu giá. Các lần đấu giá tiếp theo, ai đấu lãi cao nhất sẽ trúng, được nhận tiền và trả lãi cho các thành viên còn lại.

Trong tháng 8 vừa qua, Trần Thị Phương Thúy tổ chức 7 lần đấu giá phường và thắng 3 lần bằng các tên facebook khác nhau. Ngày 24/8, Thúy tuyên bố "bể phường" và không tổ chức đấu phường cũng như trả tiền lãi, tiền gốc cho các thành viên khác.

Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, trùm phường online bị bắt giữ (T/h: Hà Minh)

Bằng hình thức này, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định người phụ nữ này chiếm đoạt có thể lớn hơn rất nhiều. Bước đầu cơ quan điều tra đã thu thập được tư liệu, bằng chứng về việc Thúy lập và điều hành gần 500 bát phường.

Công an thành phố Vinh thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh để phối hợp điều tra.

