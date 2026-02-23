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Chiếc SUV lật ngửa xuống ruộng vì chạy lấn làn vượt ẩu

Dù đang tới gần khúc cua khuất tầm nhìn, tài xế vẫn cho xe tăng tốc và chạy lấn sang làn ngược chiều để vượt, dẫn tới tình huống mất lái nguy hiểm.
Đọc thêm : Chiếc SUV lật ngửa xuống ruộng vì chạy lấn làn vượt ẩu