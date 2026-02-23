Chiếc SUV lật ngửa xuống ruộng vì chạy lấn làn vượt ẩu

Tình huống diễn ra vào ngày 22/2 ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và được camera hành trình của một ô tô cùng chiều ghi lại.

Theo đó, chiếc SUV đã chạy lấn làn ngược chiều để vượt liên tiếp ít nhất hai xe khác. Khi gặp xe máy ở hướng đối diện, tài xế đánh lái gấp để tránh trong khi xe đang chạy tốc độ cao, dẫn tới tình huống mất lái và lật xe.

Hiện chưa có thông tin về tình hình thương vong (Nguồn video: OFFB).

Tốc độ cao cộng với việc tài xế đánh lái và phanh gấp để tránh đâm vào xe máy ở hướng đối diện đã khiến chiếc SUV quăng đuôi, chao đảo, mất kiểm soát.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ tình huống trên là khi tới các đoạn đường cong và khúc cua, tài xế nên giảm tốc độ và chú ý quan sát để có thể kịp thời xử lý tình huống, tránh xảy ra va chạm với xe đi tới từ hướng đối diện.

Đối với lỗi lấn làn ngược chiều, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Điều khiển ô tô đi không đúng làn đường mà gây tai nạn thì tài xế sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trên hết, việc đi lấn làn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt là ở các khúc cua khuất tầm nhìn như trong clip trên.

Tình huống cũng cho thấy tầm quan trọng của việc cài dây an toàn khi đi ô tô. Với những tai nạn lật xe, nếu người ngồi trên ghế có cài dây an toàn thì sẽ giảm nguy cơ chấn thương do cơ thể bị quăng quật, va đập.