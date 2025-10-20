Video
Chiếc Peugeot 3008 bốc cháy dữ dội tại Bắc Ninh

Chiều ngày 17/10, một chiếc Peugeot 3008 đang đỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa bùng lên từ phần thân và nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ chiếc xe.
