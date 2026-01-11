Video
video cùng chuyên mục

Chiếc ô tô liên tục gặp tai nạn tại cùng một địa điểm

Một sự trùng hợp khó tin khi chiếc ô tô đã 2 lần gặp tai nạn tại cùng một địa điểm và khi sự việc xảy ra, 2 người ngồi trong xe đã cùng mặc một bộ trang phục.
Đọc thêm : Clip “bác sĩ cứu sống bé trai bị hóc dị vật” nổi bật tuần qua