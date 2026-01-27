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Chiếc nĩa lơ lửng khi trời lạnh -29 độ C

Video ghi cảnh chiếc nĩa lơ lửng giữa không trung được giữ chặt bởi những sợi mì đông cứng ở thời tiết -29 độ C tại Mỹ thu hút hàng triệu người xem.
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