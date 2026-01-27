Jennifer McDermed, nữ biên tập viên kênh thời tiết Fox 9 (Mỹ), vừa chia sẻ đoạn video ghi cảnh chiếc nĩa lơ lửng giữa không trung vì được giữ chặt bởi những sợi mì đông cứng.

Video được cô quay trước cửa nhà ở Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ), thu hút khoảng 10 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội X. Theo nữ biên tập viên, nhiệt độ ngoài trời khi đó hạ xuống -29 độ C.

Chiếc nĩa lơ lửng khi trời lạnh -29 độ C hút 10 triệu người xem (Nguồn video: Jennifer McDermed).

"Nhiệt độ lạnh tới mức có cảm giác như -45 độ C. Tôi đã làm một phép thử và được kết quả như trong video", cô nói.

Bên dưới video, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng để lại bình luận. Trong đó, một phụ nữ sống tại bang Michigan cho biết, sau khi để đĩa mì ngoài trời, chỉ sau 20 phút món ăn bị đông cứng hoàn toàn.

Mì đông cứng lơ lửng giữa không khí khi nhiệt độ ngoài trời khoảng -29 độ C (Ảnh cắt từ video).

Được biết, cơn bão mùa đông dữ dội tràn qua nước Mỹ vào ngày 25/1 mang theo lượng tuyết rơi dày, mưa đóng băng và nền nhiệt xuống dưới 0 độ C khiến giao thông đường bộ và hàng không tê liệt trên diện rộng.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, tuyết và băng dự kiến tiếp tục kéo dài, sau đó là đợt rét sâu có thể gây ra “những tác động nguy hiểm đối với giao thông và cơ sở hạ tầng" trong vài ngày tới.

Tuyết rơi dày bao phủ từ thung lũng Ohio đến vùng Đông Bắc, trong khi tình trạng tích tụ băng nghiêm trọng đe dọa các khu vực từ hạ lưu thung lũng Mississippi đến khu vực Trung - Đại Tây Dương và Đông Nam nước Mỹ.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân chính của đợt bão tuyết lần này là do hiện tượng cực xoáy địa cực. Khi gió suy yếu, khối không khí lạnh trở nên mất ổn định và tràn xuống phía Nam. Khi không khí lạnh gặp luồng không khí ấm và ẩm từ các bang miền Nam, nó bị đẩy lên cao và hình thành các hệ thống khí xoáy, tạo ra những trận bão mạnh.

Do ảnh hưởng của đợt bão tuyết lớn lần này quét qua nhiều bang nước Mỹ, các hãng hàng không buộc phải hủy hàng nghìn chuyến bay làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động du lịch và đi lại cuối tuần.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 13.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy từ 24/1 đến 26/1. Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không, nhận định đây là đợt gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ sau đại dịch Covid-19.

Chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines chuẩn bị cất cánh tại sân bay ở thành phố Rochester, bang New York (Ảnh: Reuters).

Cùng với đó, nhiều trung tâm hàng không và điểm đến du lịch lớn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, gồm Dallas, Austin, Oklahoma City, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York và Boston. Sự cố khiến hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt hoặc buộc phải thay đổi kế hoạch.

Trước tình hình này, nhiều hãng hàng không cũng công bố chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, hãng Southwest Airlines cho phép đổi vé miễn phí tại 46 sân bay cho hành trình từ ngày 23 đến 26/1. Hãng hàng không United Airlines miễn phí đổi chuyến tại 35 sân bay từ ngày 24 đến 26/1. JetBlue cũng bỏ phí đổi vé tại 15 sân bay trong cùng thời gian.