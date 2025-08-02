Video
video cùng chuyên mục

Chiếc Aito M9 tự đi từ chỗ đỗ đến đón chủ

Video cho thấy sau cái vẫy tay của cô gái, chiếc xe đã tự lăn bánh đến đón chủ.
Đọc thêm : Mẫu ô tô điện Trung Quốc gây chú ý về "siêu năng lực"