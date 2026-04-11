Video
video cùng chuyên mục

Chi tiết Yamaha Gear: giá từ 30,4 triệu đồng, đấu Honda Vision

Gear là mẫu xe máy thứ hai của Yamaha Việt Nam trang bị động cơ hybrid, tiêu thụ trung bình 1,7 lít/100km.
Đọc thêm : Yamaha Gear Hybrid chốt giá từ 30,4 triệu đồng, đối đầu Honda Vision