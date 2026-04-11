Yamaha Gear Hybrid chốt giá từ 30,4 triệu đồng, đối đầu Honda Vision

Tối 10/4, Yamaha chính thức ra mắt mẫu xe Gear Hybrid tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản: Tiêu chuẩn (STD) và Cao cấp (DX), giá bán lần lượt 30,437 triệu đồng và 34,364 triệu đồng. Trước đó, phiên bản Cao cấp DX đã về Việt Nam thông qua đại lý nhập khẩu tư nhân.

Gear Hybrid ra mắt Việt Nam trong bối cảnh xe máy xanh đang lên ngôi bởi giá xăng dầu biến động và mong muốn giảm phát thải của Chính phủ. Đây có lẽ là hướng đi phù hợp với Yamaha trong giai đoạn này khi các mẫu xe máy điện của hãng chưa thực sự có sức cạnh tranh trên thị trường.

Đây là mẫu xe máy hybrid thứ hai trong dải sản phẩm của Yamaha Việt Nam, sau Grande. Xe sử dụng động cơ Blue Core Hybrid, dung tích 124,9cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,31 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,6Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ có mức tiêu hao nhiên liệu 1,7 lít/100km.

So với Grande, mức tiêu hao nhiên liệu của Gear Hybrid thấp hơn 0,03 lít/100km.

Máy hybrid của Yamaha tích hợp tính năng Power Assist hỗ trợ tăng sức kéo tối đa 3 giây khi khởi hành trên đoạn đường dốc hoặc khi đi hai người. Bản DX được trang bị thêm công nghệ ngắt/dừng động cơ tạm thời (Stop & Start System).

Bình xăng có dung tích 5,1 lít. Theo lý thuyết, xe có thể di chuyển quãng đường 300 km với một bình xăng đầy.

Xe có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 1.870mm, chiều rộng 685mm, chiều cao 1.075mm và chiều dài cơ sở 1.280mm. Trọng lượng 95kg. Những thông số này cho thấy xe phù hợp để vận hành trong thành phố.

Phanh trước là loại đĩa, còn phanh sau là loại tang trống. Điểm trừ của mẫu xe này là chưa có công nghệ chống bó cứng phanh ABS - trang bị đã có trên Freego cùng tầm giá. Thay vào đó, phiên bản Cao cấp chỉ dùng phanh kết hợp UBS, một công nghệ giống CBS của Honda. Mâm xe trước sau đồng kích thước 12inch.

Cốp xe 17,4 lít đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu và các vật dụng cá nhân. Nếu so với "người anh em" Freego, cốp của Gear Hybrid nhỏ hơn do bình xăng nằm dưới yên xe.

Phiên bản Cao cấp được trang bị thêm màn hình điện tử và tính năng Y-On cho phép điện thoại kết nối với xe thông qua Bluetooth, qua đó thông báo cuộc gọi, tin nhắn trên màn hình đồng hồ. Ngoài ra, tính năng này cũng xếp hạng và theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu cộng dồn theo tháng, khuyến nghị bảo dưỡng, cập nhật vị trí đỗ xe, ghi nhật ký hành trình...

Bản Cao cấp còn hơn ở chìa khóa thông minh. Cả hai phiên bản đều trang bị cổng sạc và hộc chứa đồ phía trước. Tuy nhiên, hộc chứa đồ không có nắp đậy nên không tiện dụng khi gặp trời mưa.

Đối thủ trực diện của Yamaha Gear Hybrid là Honda Vision hiện có giá bán 31,3-36,6 triệu đồng. Nếu tính cả nhóm xe máy điện, cùng kiểu dáng tổng thể và khoảng giá này còn có sự hiện diện của VinFast Feliz II (30,5 triệu đồng, kèm pin), Vero X (34,9 triệu đồng) hay Dat Bike Quantum S3 (34,9 triệu đồng).