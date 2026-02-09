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Chi nửa tỷ đồng mời thợ cắm hoa lan Tết

Trong khoảng thời gian 20 ngày của tháng Chạp, chị Phạm Thị Thủy (Nghệ An) chi nửa tỷ đồng chi phí thuê thợ cắm hoa lan phục vụ tại cửa tiệm hoa tại Vinh.
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