Thợ giỏi 20 ngày kiếm 160 triệu đồng, chủ tiệm chi nửa tỷ mời làm mùa Tết

Từ đầu tháng Chạp, thị trường hoa lan tại Nghệ An đã bắt đầu sôi động chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dù thời tiết diễn biến bất lợi, mưa bão liên miên, nguồn cung hoa lan vẫn ổn định do cây được trồng trong nhà kính. Sản lượng ổn định, giá hoa không có nhiều biến động.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, giá hoa lan Tết đa dạng, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng. Có cả chậu lan bình dân giá chỉ 1 triệu đồng lẫn những tác phẩm nghệ thuật cắm trên gỗ lũa có giá vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, tùy thuộc vào loại hoa và yêu cầu thẩm mỹ đặt ra.

Chị Phạm Thị Thủy chi nửa tỷ đồng để mời nhóm thợ cắm lan từ Đà Lạt ra Nghệ An phục vụ mùa hoa Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Chính vì sự cầu kỳ và tính nghệ thuật cao, thợ cắm hoa lan luôn "đắt sô" và được các chủ cơ sở kinh doanh hoa lan Tết chi hàng trăm triệu đồng để mời về.

Anh Chu Đình Nguyên, chủ một cơ sở kinh doanh hoa lan tại phường Trường Vinh cho biết mỗi bình hoa là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện gu thẩm mỹ của người thợ. Thợ cắm lan thường được mời từ Lâm Đồng, TPHCM hoặc Thanh Hóa đến.

Chi nửa tỷ đồng mời thợ cắm hoa lan Tết (Video: Hoàng Lam).

Việc tìm được thợ cắm đẹp, uy tín vào dịp cận Tết không dễ dàng. Anh Nguyên chia sẻ: "Các cơ sở kinh doanh hoa lan đều mời thợ quen từ các năm trước về cắm, tất nhiên hai bên phải đạt được sự thỏa thuận trên cơ sở tiền công cắm hoa của thị trường cùng các chế độ đãi ngộ khác như ăn, ở...".

Cơ sở của anh Nguyên chi khoảng 300 triệu đồng để mời nhóm thợ từ TPHCM. Đặc biệt, chị Phạm Thị Thủy, chủ một cơ sở lớn tại phường Vinh Phú còn chi nửa tỷ đồng để mời nhóm thợ của một nghệ nhân từ Đà Lạt (Lâm Đồng), bao gồm cả tiền ăn ở, ngoài mức công 20.000-40.000 đồng/cành.

Thợ cắm lan đắt "sô" vào dịp Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

“Ngoài tiền công, chế độ đãi ngộ, chúng tôi phải đảm bảo lượng hoa và đơn hàng cho thợ làm việc. Có đủ hoa, đủ đơn cho thợ cắm, đảm bảo thu nhập trong mùa Tết thì thợ mới sẵn sàng di chuyển cả nghìn cây số đến làm việc”, chị Thủy tiết lộ.

Anh Nguyễn Thanh Vũ (SN 1987), với 10 năm kinh nghiệm cắm hoa lan, được mời từ TPHCM ra Nghệ An làm vụ Tết này. Anh cho biết thợ cắm hoa làm theo nhóm, phân chia công việc theo tay nghề.

Thợ mới "ra tia" (cố định thanh thép dẻo, uốn tạo hình) có tiền công 15.000-20.000 đồng/cành. Thợ "lên bình" có kinh nghiệm hơn, chịu trách nhiệm lên ý tưởng, phác thảo hình khối, ghép lũa và cắm hoa, tiền công được định ở mức 30.000-40.000 đồng/cành.

Theo anh Trần Xuân Thanh, mỗi bình hoa lan đều thể hiện quá trình lao động cả về trí óc và đôi bàn tay của người thợ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trung bình mỗi ngày, thợ có thể cắm 150-200 cành, thu nhập 5-7 triệu đồng/người.

Anh Trần Xuân Thanh (Lâm Đồng), thợ cắm lan có 15 năm kinh nghiệm và từng đoạt giải cao tại cuộc thi quốc tế, cho biết đây là năm thứ 3 anh ra Nghệ An cắm hoa Tết.

Một bình lan đẹp là cả quá trình lao động trí óc và đôi bàn tay của người thợ. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo cao, thường kéo dài đến khuya hoặc rạng sáng. Mỗi mùa Tết kéo dài 20 ngày, người thợ giỏi có thể kiếm được 150-160 triệu đồng.

Trung bình mỗi ngày thợ cắm hoa lan có thu nhập 5-7 triệu đồng, nhưng công việc áp lực, yêu cầu tập trung cao độ (Ảnh: Hoàng Lam).

Dù thu nhập cao, công việc cắm hoa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với các loại hoa quý giá lên tới 5 triệu đồng/cành.

"Thợ chỉ cần sơ sẩy một chút là làm gãy cành, hay đơn giản là gãy bông, làm giảm giá trị của cây hoa, thậm chí là phải vứt bỏ. Công cắm tính theo cành, có giá cố định rồi nên nếu làm gãy thì thợ phải đền", anh Thanh tiết lộ.