Chỉ huy đơn vị nói về thủ khoa Hồ Quang Vinh

Nói về trung sĩ nghĩa vụ công an nhân dân Hồ Quang Vinh (SN 1994), Đại úy Vương Minh Đức – Đội trưởng đội Cảnh sát bảo vệ tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Đồng chí Vinh là một người có ý chí, quyết tâm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị phân công. Suốt thời gian ôn thi, có những hôm Vinh thức thâu đêm để học. Kết quả vị trí thủ khoa khối C03 toàn quốc xứng đáng với sự cố gắng nỗ lực và ý chí của đồng chí Vinh”.