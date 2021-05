Chi hơn 50 triệu đồng in đề can phát miễn phí cho người hâm mộ U23 Việt Nam

U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết, anh Vũ Xuân Trí liền thực hiện ý tưởng in đề can cổ vũ đội nhà và phát miễn phí cho người hâm mộ. Dự kiến sẽ có 400 bộ đề can sẽ được phát, tổng chi phí khoảng 50 triệu đồng.