Chèo thúng ra khơi đánh cá kiếm 500.000 đồng mỗi ngày

Người dân thôn An Cường, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi chèo thúng ra khơi đánh bắt cá gần bờ. Mỗi ngày ngư dân có thể kiếm được 500.000 đồng.
