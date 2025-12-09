Đánh cá bằng “lưới dòng họ” kiếm 500.000 đồng mỗi ngày

Thôn An Cường (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) có khoảng 400 hộ dân hành nghề đánh bắt hải sản gần bờ bằng thúng. Nghề khai thác hải sản gần bờ giúp ngư dân địa phương kiếm 300.000-500.000 đồng mỗi ngày.

Sau 5 giờ ra khơi, ông Võ Bình (thôn An Cường) thu lưới rồi chèo thúng vào bờ. Trên bờ, vợ ông đã đợi sẵn để giúp chồng gỡ cá mang ra chợ bán. Phải mất khoảng một giờ, vợ chồng ông Bình mới gỡ hết số cá mắc trong lưới.

Chèo thúng ra khơi đánh cá kiếm 500.000 đồng mỗi ngày (Video: Quốc Triều).

“Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên cá ít vào bờ. Tôi đi cả buổi cũng chỉ được hơn 20kg cá các loại, tính ra hôm nay chỉ khoảng 300.000 đồng”, ông Bình nói.

Những ngư dân thôn An Cường dùng loại lưới 3 lớp ra cách bờ 2 hải lý (khoảng 3,7km) để bắt cá. Mỗi ngư dân thả 600-700m lưới trên biển. Lưới sẽ được ngư dân thu lên thúng rồi đưa vào bờ gỡ cá.

Thôn An Cường có khoảng 400 hộ dân với 500 thúng câu tham gia đánh bắt hải sản gần bờ (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Bình, nghề đánh cá gần bờ bằng thúng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi biển động. Thúng câu nhỏ nên thường bị sóng đánh lật, có người đã tử vong.

“Chúng tôi phải ra khơi từ lúc trời chưa sáng để kịp vào bờ bán cá cho thương lái đưa đến các chợ. Ngày bình thường tôi kiếm được 300.000-500.000 đồng, những hôm cá nhiều có thể lên đến 1 triệu đồng”, ông Bình nói.

Ngư dân thu lưới đưa lên thúng rồi mang vào bờ gỡ cá (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Nguyễn Thị Hơn (thôn An Cường) cho biết khoảng 7h hàng ngày, phụ nữ trong thôn ra bãi biển chờ chồng đưa thúng vào bờ để gỡ cá. Loại lưới 3 lớp có thể bắt được nhiều loại cá khác nhau. Do lưới có nhiều lớp nên việc gỡ cá mất rất nhiều thời gian.

“Loại lưới này có 3 lớp nên có thể bắt được nhiều loại cá to, nhỏ khác nhau. Những hôm cá nhiều chúng tôi phải nhờ người thân gỡ giúp để kịp đưa ra chợ bán. Do đó người dân trong thôn gọi loại lưới này là “lưới dòng họ”. Họ giúp xong mình cũng gửi ít cá để cảm ơn”, bà Hơn cho biết.

Cá đánh bắt gần bờ rất tươi nên được thương lái thu mua đưa đến các chợ để bán (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, phần lớn người dân thôn An Cường gắn bó với nghề đánh bắt hải sản gần bờ để mưu sinh. Nghề này tuy vất vả, nguy hiểm nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân địa phương.

“Nghề đánh bắt cá bằng thúng ven bờ giúp ngư dân có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, nghề này cũng khá nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa biển động. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không ra khơi khi biển động để đảm bảo an toàn”, ông Hiền nói.