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Chelsea tuột chiến thắng ở phút bù giờ, Man Utd hưởng lợi lớn

Được chơi hơn người trong nửa cuối hiệp hai, Burnley đã giành lại một điểm nhờ bàn gỡ ở phút bù giờ, khép lại chuyến làm khách trên sân Chelsea với tỷ số hòa 1-1.
Đọc thêm : Chelsea tuột chiến thắng ở phút bù giờ, Man Utd hưởng lợi lớn