Chelsea tuột chiến thắng ở phút bù giờ, Man Utd hưởng lợi lớn

Chelsea đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc ngay trên sân nhà Stamford Bridge vào tối 22/2 khi để Burnley cầm hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ 3, trong bối cảnh The Blues chỉ còn thi đấu với 10 người. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà Chelsea đánh mất điểm số trên sân nhà từ thế dẫn bàn.

Ngay từ những phút đầu trận, Burnley đã thể hiện rõ ý đồ phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách chỉ đứng vững được 4 phút. Pedro Neto có pha bứt tốc ấn tượng ở cánh, rồi căng ngang chuẩn xác để Joao Pedro dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Chelsea. Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra trong 15 phút đầu là nghẹt thở, và chỉ có pha truy cản kịp thời của Kyle Walker mới ngăn cản Cole Palmer nhân đôi cách biệt.

Joao Pedro ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Giữa hiệp một, sự chủ quan dường như đã xuất hiện trong lối chơi của Chelsea. May mắn cho họ là Burnley không thể tận dụng được để tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. Cơ hội tốt nhất của đội khách đến từ một tình huống cố định, nhưng cú sút phạt của Marcus Edwards lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ngay sau đó, Palmer có cơ hội đối mặt thủ môn Martin Dubravka nhưng cú dứt điểm của tuyển thủ Anh lại đi thẳng vào tay người gác đền của Burnley.

Dù Burnley gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường trở lại trận đấu, Chelsea cũng không cho thấy nhiều tín hiệu sẽ sớm kết liễu đối thủ. Cú sút của Neto bị Bashir Humphreys chặn lại ngay trước vạch vôi là lời cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của đội khách. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70 khi Wesley Fofana, người đã nhận một thẻ vàng trước đó, phạm lỗi muộn với James Ward-Prowse và phải nhận thẻ vàng thứ hai, buộc Chelsea phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại.

Wesley Fofana bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận hai thẻ vàng (Ảnh: Getty).

Với lợi thế hơn người, HLV Scott Parker đã thực hiện những điều chỉnh thiên về tấn công cho Burnley. Nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp ở phút bù giờ. Zian Flemming đã lẻn vào vòng cấm đánh đầu tung lưới từ đường treo bóng của Ward-Prowse, mang về một điểm quý giá cho Burnley. Dù một điểm này chưa chắc giúp Burnley cải thiện nhiều cơ hội trụ hạng, nhưng kết quả này có thể gây tổn hại lớn cho tham vọng vào top 4 của Chelsea, khi họ đứng trước nguy cơ khép lại vòng đấu ngoài nhóm dự Champions League.

Trận hòa của Chelsea và Aston Villa (1-1 với Leeds) đã giúp Man Utd hưởng lợi thế lớn. Mặc dù đội bóng thành Manchester đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Tuy nhiên, nếu "Quỷ đỏ" thắng trên sân Everton vào rạng sáng 25/2, họ sẽ trở lại vị trí thứ 4 với khoảng cách 3 điểm hơn đội xếp sau (Chelsea hoặc Liverpool) và chỉ kém 3 điểm với đội thứ 3 Aston Villa.