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Chelsea thua sốc Everton, Man Utd nắm lợi thế lớn

Everton tận dụng sai lầm của Chelsea để giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu, còn The Blues đối mặt nguy cơ vỡ mộng top 4.
Đọc thêm : Chelsea thua sốc Everton, Man Utd nắm lợi thế lớn