Chelsea thua sốc Everton, Man Utd nắm lợi thế lớn

Everton đã giành chiến thắng sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này trước một đối thủ thuộc nửa trên bảng xếp hạng, khi dễ dàng đánh bại Chelsea với tỷ số 3-0 vào rạng sáng 22/3. Kết quả này không chỉ mang lại niềm vui cho đội chủ nhà mà còn giáng đòn mạnh vào hy vọng lọt vào top 4 của The Blues.

Dưới áp lực ngày càng tăng sau chuỗi phong độ thiếu ổn định, HLV Liam Rosenior của Chelsea đã có một khởi đầu trận đấu không mấy suôn sẻ. Thủ môn Robert Sanchez suýt chút nữa đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi xử lý chần chừ trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Beto áp sát. Dù Sanchez kịp thời sửa sai, nhưng Everton vẫn có thể tự trách mình khi không thể mở tỷ số ngay sau đó, với cú sút hiểm hóc của James Garner bị Malo Gusto cản phá ngay trên vạch vôi.

Chelsea thể hiện bộ mặt thất thường tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Tâm trạng của Rosenior càng trở nên tồi tệ hơn khi Everton có bàn mở tỷ số sau hơn nửa giờ thi đấu. Garner thực hiện đường chọc khe hoàn hảo cho Beto băng xuống, vượt qua Sanchez và tinh tế lốp bóng vào góc khung thành. Everton phải cảm ơn Jordan Pickford vì đã giữ vững lợi thế đến hết hiệp một, với pha phản xạ xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành của Enzo Fernandez.

HLV Chelsea đã thực hiện những sự thay đổi mang tính tấn công ngay đầu hiệp hai và tiếp tục điều chỉnh trong 15 phút sau đó, nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Fernandez suýt quân bình tỷ số với cú cứa lòng buộc thủ môn phải đẩy bóng, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên tệ hơn cho đội khách. Một pha phản công nhanh của Everton kết thúc khi Idrissa Gana Gueye chuyền bóng cho Beto trong vòng cấm, và tiền đạo người Guinea-Bissau dứt điểm đầy uy lực khiến Sanchez không thể bắt dính, bóng chui qua hai chân rồi đi vào lưới.

Beto ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea (Ảnh: Getty).

Beto chơi nổi bật xuyên suốt trận đấu và tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng thứ ba của Everton. Tiền đạo này thắng không chiến, đưa bóng đến vị trí của Iliman Ndiaye, người băng lên đối mặt hàng thủ Chelsea. Chân sút người Senegal ngoặt bóng rồi tung cú sút như búa bổ vào góc cao, khép lại một đêm hoàn hảo cho thầy trò David Moyes.

Everton hiện chỉ còn kém đội xếp thứ 6 Chelsea hai điểm, khi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu ngày càng rõ ràng. Trong khi đó, tình hình của The Blues trở nên u ám hơn, khi thất bại này nối tiếp cú sốc bị loại khỏi UEFA Champions League hồi giữa tuần, giáng thêm đòn mạnh vào mục tiêu top 4 của họ. Khoản cách giữa Chelsea với đội xếp thứ 4 Aston Villa đang là 3 điểm, và hoàn toàn có thể nâng lên thành 6 điểm nếu đội chủ sân Villa Park thắng West Ham vào tối nay.

Chelsea đang kém đội đứng thứ 3 Man Utd 7 điểm và giải đấu chỉ còn 7 vòng. Điều đó làm gia tăng khả năng tham dự Champions League mùa tới của "Quỷ đỏ" khi Ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất dự sân chơi số một châu Âu.