Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Brentford

Chelsea chấm dứt chuỗi phong độ sa sút bằng chiến thắng 2-0 trước Brentford trên sân Stamford Bridge, trong trận ra mắt của HLV Liam Rosenior vào đêm 17/1.
