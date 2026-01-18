Chelsea tiếp tục bám đuổi quyết liệt Man Utd và Liverpool

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Brentford

Liam Rosenior đã trở thành huấn luyện viên Chelsea thứ hai trong tám đời HLV gần nhất giành chiến thắng ngay trận ra mắt Ngoại hạng Anh, khi đội bóng của ông đánh bại Brentford 2-0 tại Stamford Bridge. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng của The Blues tại giải đấu (hòa 3, thua 2).

Chelsea đã có khởi đầu may mắn khi không bị thủng lưới ở phút 21. Từ đường căng ngang của Kevin Schade, Trevoh Chalobah trượt chân, tạo cơ hội cho cầu thủ người Đức. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm, Schade lại chọn chuyền bóng, và đường căng ngang của anh bị Tosin Adarabioyo cắt được. Trung vệ này sau đó phải cảm ơn thủ môn Robert Sánchez vì đã kịp thời ngăn chặn một bàn phản lưới nhà.

Brentford thi đấu quyết liệt dù phải làm khách trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Chỉ 5 phút sau, Chelsea đã tận dụng cơ hội thoát thua để mở tỷ số. Enzo Fernandez gây áp lực khiến Michael Kayode phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Joao Pedro tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào lưới. Dù ban đầu trọng tài căng cờ việt vị, nhưng sau đó VAR đã can thiệp và xác định bàn thắng hợp lệ.

Bị dẫn bàn, Brentford vẫn tiếp tục gây sức ép và suýt gỡ hòa khi Mathias Jensen tung cú vô lê chệch khung thành sau đường chuyền tinh tế của Mikkel Damsgaard. Tuy nhiên, Chelsea đáng lẽ đã có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn, khi Pedro Neto căng ngang chuẩn xác, nhưng Alejandro Garnacho lại dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Keith Andrews đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và suýt thành công. Phản xạ xuất sắc của Sanchez đã dùng chân cản phá cú sút sệt của Schade trong tình huống đối mặt, đưa bóng đi hết đường biên ngang. Khoảng thời gian sau đó diễn ra khá yên ắng, khi Chelsea kiểm soát tốt thế trận và không cho đối thủ tạo ra cơ hội đáng chú ý nào.

Sự bình lặng chỉ bị phá vỡ bởi cú đánh đầu uy lực của Igor Thiago đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, mọi hy vọng của Brentford nhanh chóng bị dập tắt ở những phút cuối. Một pha xử lý lỗi của Caoimhin Kelleher tạo cơ hội để cầu thủ vào sân thay người Liam Delap cướp bóng trong vòng cấm, buộc thủ môn này phải phạm lỗi. Cole Palmer đã lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này không chỉ mang lại chiến thắng thứ hai cho Chelsea trong 9 lần đối đầu gần nhất tại Premier League với Brentford (hòa 4, thua 3), mà còn giúp The Blues duy trì cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League sau chuỗi kết quả không tốt khiến họ tụt hạng.

Về phía Brentford, thất bại thứ 12 trong 16 trận derby London trên sân khách tại Premier League tiếp tục cho thấy thành tích kém cỏi, nhưng người hâm mộ "Bầy ong" vẫn có thể yên tâm khi đội bóng đang đứng thứ bảy, chỉ kém chính Chelsea đúng một điểm.