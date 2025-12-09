Video
Cháy tòa nhà văn phòng 7 tầng ở Indonesia, 20 người thiệt mạng

Một vụ cháy đã bùng phát tại một tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 9/12, với 20 người bị xác nhận đã thiệt mạng.
