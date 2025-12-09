Hiện trường vụ cháy tòa nhà (Ảnh: X).

Ngọn lửa đã được dập tắt trong khi công tác sơ tán tòa nhà vẫn đang tiếp tục, Giám sát cấp cao Susatyo Purnomo Condro, Trưởng cảnh sát Central Jakarta, nói với các phóng viên.

Ông Condro cho biết ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 vào khoảng giữa trưa, sau đó lan lên các tầng trên. Một số nhân viên đang ăn trưa trong tòa nhà khi vụ việc xảy ra, trong khi những người khác đã rời văn phòng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được công bố.

Tính đến buổi chiều ngày 9/12, số người thiệt mạng đã lên 20.

Cháy tòa nhà văn phòng 7 tầng ở Indonesia, 20 người thiệt mạng (Video: X).

“Hiện nay, chúng tôi vẫn tập trung vào việc sơ tán các nạn nhân và làm mát đám cháy”, ông Condro nói.

Tòa nhà này là văn phòng của Terra Drone Indonesia, công ty cung cấp UAV cho các hoạt động khảo sát trên không, với khách hàng trong các lĩnh vực từ khai khoáng đến nông nghiệp.

Theo trang web của công ty, doanh nghiệp này đã nhận được vốn đầu tư từ công ty UAV Nhật Bản Terra Drone Corporation.

Hình ảnh phát sóng trên Kompas TV cho thấy hàng chục lính cứu hỏa đang cố gắng sơ tán những người bên trong, và một số người đang khiêng các túi đựng thi thể ra khỏi tòa nhà.

Một số công nhân cũng được nhìn thấy thoát ra từ các tầng cao của tòa nhà bằng thang di động.