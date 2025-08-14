Video
Cháy rừng lan rộng khắp châu Âu

Nắng nóng kỷ lục trên khắp châu Âu đã gây ra các vụ cháy rừng dữ dội, buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán (Nguồn: RT).
