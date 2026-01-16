Video
Cháy khu ổ chuột lớn nhất Seoul, Hàn Quốc điều 300 lính cứu hỏa ứng phó

Gần 300 lính cứu hỏa Hàn Quốc đã được huy động để xử lý một vụ hỏa hoạn lớn tại một khu dân cư nghèo nằm trong quận Gangnam giàu có ở phía nam Seoul.
